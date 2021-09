Caminhão carregado de carvão tomba na PA-287 e mata motorista

O motorista Tarcísio Magalhães Alkmim, de 33 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado no último domingo (19), na rodovia PA-287, entre os municípios de Conceição do Araguaia e Redenção, no sul do Pará. O caminhão que ele dirigia, carregado de carvão, teria tombado, parando somente fora da pista.

O corpo de Tarcísio foi localizado debaixo da cabine do veículo, que estava com as rodas voltadas para cima e ficou bastante destruída. As equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Redenção foram acionadas para a retirada do cadáver, preso às ferragens.

A empresa proprietária do caminhão foi informada sobre o ocorrido e providenciou a retirada do veículo do local, bem como a realização do traslado do corpo da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, que investiga as circunstâncias do acidente.

Horas antes da morte de Tarcísio, um outro acidente havia sido registrado na PA-287. Segundo informações, uma carreta com carregamento de sementes também teria tombado, e o motorista ficou preso às ferragens, mas sobreviveu. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção. O estado de saúde do motorista não foi informado.