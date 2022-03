Cadáver é encontado com pernas para fora de cova rasa em Outeiro

O cadáver de um homem identificado como José Maria Nascimento Costa, de 53 anos, foi encontrado com as pernas para fora de uma cova rasa neste domingo (6) no distrito de Outeiro, na Grande Belém. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que foi acionada para a remoção do corpo.

Segundo informações colhidas pelo Instituto Médico Legal (IML), órgão do Centro de Polícia Científica, José Maria estava desaparecido da comunidade do Curuperé, onde residia, na ilha de Outeiro. Ele prestava serviço como motorista de van e ônibus em cooperativas do distrito e era considerado líder comunitário da localidade.

Conforme detalhou a Polícia Civil à reportagem, o familiar da vítima relatou que ele foi um dos primeiros moradores da comunidade do Curuperé. José Maria vinha ajudando na construção de uma igreja evangélica e uma piscicultura, o que estaria incomodando líderes do tráfico de drogas da área.

Na última sexta-feira (4), José teria relatado à uma conhecida que corria risco de morte.

A motivação do crime será ser investigada pela Polícia Civil.