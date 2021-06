Cachorro é amarrado à corrente é arrastado por moto em Redenção

Um vídeo encaminhado à Polícia Militar de Redenção, no sul do Estado, levou à prisão de uma mulher por maus tratos contra um cão. O animal, adulto e de porte médio, foi preso com corrente a uma moto e arrastado pelas ruas da cidade na noite da última terça-feira, 15.

Uma guarnição recebeu as imagens e foi em busca da acusada. A mulher que conduzia a moto disse aos policiais que estava apenas “transportando” o cão, pois estava de mudança para outro endereço. O cão foi arrastado do Setor Buriti até o Setor Marechal Rondon, bairros anexos ao Centro do município. Por conta do sacrifício a que foi submetido, acabou tendo as patas lesionadas.

O animal foi resgatado pela Polícia Militar e levado para receber cuidados veterinários. Já a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Redenção onde foram feitos os procedimentos cabíveis, incluindo a comunicação do fato ao órgão responsável por garantir o que estabelece a lei de proteção dos animais.

Convém ressaltar que, de acordo com a Lei 1.095/2019, de 29 de setembro de 2020, quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais estará sujeito a reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda do animal. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.