Cachorro da PM fareja maconha dentro de mochila de uma jovem numa van, em Parauapebas

De acordo com a Polícia Militar, em Parauapebas, Maiza Rocha Azevedo, de 23 anos, foi flagrada com maconha na mochila, em abordagem feita por uma guarnição da PM, na PA-275. O cão farejador Apollo detectou resíduos do entorpecente em um dos assentos de uma van, por volta de 1h20 da madrugada desta terça-feira (3). Com informações do site Ze Dudu.

A guarnição da PM conduziu a jovem e a droga apreendida à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Parauapebas. A suspeita tinha dois tabletes de maconha prensada na mochila, pesando 196 g. A van saiu de Marabá com destino a Parauapebas, municípios do sudeste do estado.

Segundo a PM, o flagrante ocorreu quando a PM em ronda na PA-275, na entrada de Parauapebas, solicitou que a van parasse e os passageiros descessem para averiguação de rotina. A revista aconteceu com o emprego do cão Apollo, e não demorou para que o animal encontrasse vestígios da droga, em um dos assentos do carro.

Como não havia ninguém na poltrona com a maconha, os policiais perguntaram ao motorista que viajava naquele lugar, o condutor informou que era a jovem Maiza Azevedo. Os agentes examinaram a mochila dela e a bolsa exalava o mesmo cheiro da droga encontrada pelo animal.

Maiza negou que a droga fosse dela, mas não convenceu os PMs. Ela foi levada à 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil. O delegado de plantão, Dufrae Abade Paiva, ficou responsável pelos procedimentos legais. A polícia também informou que ela já responde a processo por receptação.

Ela não quis falar com a imprensa em Parauapebas. A mãe dela teria dito na delegacia que a filha havia saído de casa para ver sua a própria filha em Marabá e retornava a Parauapebas, mas a polícia acredita que o motivo da viagem a Marabá teria sido para buscar a droga.