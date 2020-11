Cabo eleitoral é preso em flagrante pela Polícia Federal por compra de voto em Belém

A Polícia Federal prendeu em flagrante o cabo eleitoral de um candidato a vereador da capital paraense, que estava comprando votos de eleitores por R$50. A prisão ocorreu neste sábado (14), véspera do pleito municipal 2020. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado com R$500, materiais de campanha e uma lista de eleitores que teriam vendido o voto. As informações foram divulgadas pela PF neste domingo (15). A identidade ou o partido do vereador não foi revelada.

O cabo eleitoral foi detido após diligências de agentes da Polícia Federal confirmarem que as pessoas listadas no documento tinham vendido o voto em troca da quantia proposta pelo acusado. Ele foi solto após pagar uma fiança no valor de R$10 mil.

O homem responderá pelo crime de corrupção eleitoral, cuja pena que pode chegar a quatro anos de prisão.