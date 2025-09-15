Capa Jornal Amazônia
Cabeleireiro desaparece após colisão entre rabetas no rio Moju

O acidente ocorreu na noite de sábado (13), nas proximidades da comunidade São José

O Liberal
fonte

Cabeleireiro desaparece após colisão entre rabetas no rio Moju. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Matheus Cardoso, de 26 anos, desapareceu no Rio Moju após um acidente envolvendo duas rabetas. Segundo as informações iniciais, a colisão ocorreu na noite de sábado (13), nas proximidades da comunidade São José, em frente ao Sítio Bosque, no município do nordeste do estado. Não há muitos detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

A vítima, que trabalhava como cabeleireiro e era bastante conhecida na região, estava em uma das rabetas que teria sido atingida pela outra. Após cair na água, o jovem desapareceu. Familiares e amigos iniciaram as buscas imediatamente, mas, até a manhã desta segunda-feira (15), o corpo ainda não havia sido localizado.

Não há informações sobre o que teria ocorrido para que as duas embarcações de pequeno porte colidissem ou se outras pessoas ficaram feridas. Além disso, não foi relatado se Matheus seguia sozinho na rabeta quando o acidente ocorreu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já se deslocou até a região para reforçar as buscas. Moradores ribeirinhos e amigos estão empenhados de dia e também durante a noite nos trabalhos para localizar o corpo do cabeleireiro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, e aguarda o retorno.

