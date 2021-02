Cabeça humana é encontrada em saco de plástico jogado em terreno

Na madrugada desta quarta-feira (17), uma cabeça humana foi encontrada no terreno de uma casa localizada na zona Oeste de Manaus. O morador saiu para colocar comida para seu cachorro quando viu o saco plástico.

Ao abrir a sacola se deparou com a cabeça de um homem enrolada em um pano dentro de um saco preto. A suspeita é de que os criminosos tenham jogado o saco para dentro do terreno.

A polícia segue com as investigações para encontrar o corpo e descobrir a identidade da vítima, os autores e as circunstâncias do crime.