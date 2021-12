Buscas por vereador e amigo vão continuar pelo 7º dia consecutivo no rio Araguaia

Vão continuar pelo 7º dia consecutivo a força-tarefa para encontrar os corpos do vereador Maurisan Alves de Araújo, de 51 anos, e Jorge Rui de Souza Alves, de 42 anos, que vai continuar pelo rio Araguaia, em Xinguara, no sudeste do Pará. As equipes vão seguir nas buscas a partir das 6h da manhã deste sábado (11). Eles estão desaparecidos desde a tarde do último sábado (4), quando uma embarcação de pequeno porte naufragou na região.

Comandante da Polícia Militar do distrito de São José do Araguaia, o cabo Adlevan de Oliveira conta que uma nova estratégia de buscas foi montada para encontrar os corpos, que podem estar presos em galhos ou árvores. "Ainda estamos tentando encontrá-los. Fizemos umas poitas que jogamos no rio e vamos em arrastando com as voadeiras para tentar achá-los", detalha.

O trabalho segue com apoio de mergulhadores de resgate do Corpo de Bombeiros, que saíram de Belém, a Polícia Militar local, agentes da Defesa Civil e a população local. Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) também dá apoio na realização dos trabalhos, sobrevoando a área onde as vítimas possam ser encontradas.

Relembre o caso

Maurisan e Jorge estão desaparecidos desde a tarde do último sábado (4), após a embarcação em que eles estavam, tipo canoa, naufragar no rio Araguaia, distrito de São José, em Xinguara, sudeste paraense. O vereador estaria voltando de uma comemoração, junto da família e amigos, no momento em que o acidente ocorreu.

No dia do acidente, somente o corpo do filho mais novo do vereador foi encontrado. O menino foi identificado como Maurílio e tinha seis anos. No domingo (5), por volta das 7h30, foi localizado o corpo da esposa do político, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, de 39 anos. Os dois foram enterrados na segunda-feira (6) em um cemitério do distrito.

Das nove pessoas que estavam na embarcação, cinco sobreviveram após conseguirem nadar para a beira do rio.