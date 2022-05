Buscas por criança desaparecida continuam em Marabá

Um grupo de 11 voluntários, entre homens e mulheres, passou o dia, neste sábado (21) nas terras próximas à Vila Sororó, a cerca 45 km de Marabá, localizada às margens da BR-155, em busca da pequena Isabela Lima Mendes Amaral, 10 anos. Ela está desaparecida desde o dia 8 de maio de 2022, em Marabá.

A equipe de voluntários percorreu novamente toda a área onde a Força-Tarefa realizou as buscas, na quinta-feira (19). Nenhum vestígio da criança foi encontrado. O grupo de busca voluntária estendeu as buscas até a chamada “Vila da Banana”, no km 50, e vasculhou todos os igarapés e estadas vicinais existentes ao longo do perímetro. As despesas com alimentação e combustível do grupo estão sendo custeadas através de doações pelo Pix 94991041788 em nome de João Carlos Sousa da Silva.

O caso

A menina é filha de Gleiciane Amaral, cujo corpo foi encontrado em decomposição, na residência da família, na Folha 16, Nova Marabá, na manhã do dia 11, deste mês. O corpo apresentava lesões feitas por uma marreta.

Segundo a Polícia Civil, Gleiciane estaria morta há três ou quatro dias, quando o corpo foi encontrado. A morte de Gleiciane não foi esclarecida, assim como o desaparecimento da filha dela.

Tudo o que se sabe é que o marido de Gleciane, Eliezer Amaral, que era o padrasto da menina desaparecida, era também o principal suspeito de ser o responsável pela morte da mulher. Mas,ele se matou, se jogando embaixo de um caminhão também no dia 11, no mesmo dia em que o corpo de Gleiciane foi encontrado.

Colegas de trabalho de Eliezer disseram que ele também estava desaparecido há 20 dias do local de trabalho dele, então decidiram ir à residência do casal. No imóvel, foi encontrado o corpo de Gleiciane em avançado estado de decomposição.

A criança, segundo a polícia, teria sido vista, pela última, por pessoas da vizinhança, com o padrasto Eliezer Amaral, no dia 8, mas dias depois, no dia 11, ele foi encontrado morto debaixo de uma carreta.