Brigas generalizadas entre parentes terminam na delegacia, em Itaituba

As confusões generalizadas foram registradas no bairro Floresta, em Itaituba, município no sudoeste do Pará, na sexta-feira (26). Um total de sete pessoas foram detidas após se envolverem numa sequência de discussões, muita pancada e explosivas brigas generalizadas. Houve gente que bateu e gente que levou surra. Pelo menos, duas pessoas ficaram feridas.

A polícia informou que a primeira ocorrência aconteceu por volta do meio-dia. A Polícia Militar foi acionada e ainda chegou a tempo de flagrar três homens da mesma família numa pancadaria sem fim. No meio da confusão um deles chegou pegou uma paulada na cabeça, que lhe fez um corte profundo.

Os militares não divulgaram o motivo dos desentendimentos violentos, mas encaminharam todos para a Delegacia de Polícia Civil. O Corpo de Bombeiro também foi acionado e prestou socorro à vítima ferida.

Nesta primeira confusão, testemunhas disseram à polícia, que havia um quarto parente em posse de uma faca, mas quando os militares chegaram, ele rápido, escapou.

O segundo registro de desentendimento familiar ocorreu por volta das 15h30, ainda da sexta-feira (26). Desta vez, quatro pessoas estavam em meio a um pandemônio com troca de socos e pontapés. A PM constatou que os envolvidos utilizaram um remo de canoa para ferir um ao outro. Um deles foi ainda mais agressivo e feriu com uma faca um outro familiar no joelho.

Os quatro envolvidos também foram levados à Delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento a vítima ferida no joelho.