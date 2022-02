Briga generalizada em bar em Novo Progresso viraliza nas redes sociais; vídeo

Uma pancadaria generalizada entre vários homens foi registrada por câmeras de segurança de um bar na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A confusão teria sido causada por uma mulher, mas essa versão não foi confirmada pela polícia. A desordem aconteceu na noite do último sábado (19) na rua Cachimbo, esquina com a rua Monte Castelo. As informações são do Folha do Progresso.

Conforme as imagens, por volta das 21h30 homens e mulheres estão sentados à mesa do bar, conversando e bebendo normalmente, até que outros homens chegam em motocicletas e começa a confusão.

Nas imagens pode-se ver quatro motociclistas, em moto Pop. O primeiro desce e já parte para cima de um homem que, até então, bebia calmamente no bar. O agressor desfere vários socos contra o jovem que já estava no bar e, em poucos segundos, tem início uma luta corporal entre vários homens.

A impressão que se tem é que o homem vai surrar o jovem, mas quando o rapaz dá um soco, o agressor, que começou a briga, cambaleia para trás até cair por cima de umas cadeiras. Paralelo à essa cena, a confusão generalizada começa.

O real motivo para o ocorrido não foi revelado, mas, segundo informações, a briga teria iniciado por causa de uma mulher. "A briga ocorreu aqui sim, até divulgamos as imagens, mas não foi culpa minha e nem de narguilé, a briga foi por causa de mulher, e os rapazes que vieram para briga estavam bebendo em outro estabelecimento e vieram aqui só para brigar", disse um informante.