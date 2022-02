BR-316 tem mais de 1 km de congestionamento na altura de Santa Izabel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tenta, nesta noite de segunda-feira (14), desinterditar a pista da BR-316, na altura do município de Santa Izabel, no quilômetro 41, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A rodovia está fechada desde às 21h15, por um veículo de carga atravessado na pista, após o condutor ter pedido o controle do carro de carga. O bloqueio é no sentido Santa Izabel-Castanhal, na linguagem dos rodoviários, no sentido crescente.

De acordo com os rodoviários federais, a interdição total já chega a 1 quilômetro de congestionamento, sem opção de desvio, em virtude do acidente, no entanto, não houve registro de vítimas.

"O condutor perdeu o domínio da direção e o veículo ficou atravessado, fechando a via. A Equipe PRF está no local acompanhando a remoção e posterior liberação da via", informa a PRF, nesta noite de segunda-feira (14).