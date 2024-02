Bombeiros seguem com rescaldo em depósito atingido por incêndio na Americanas da BR-316

O Corpo de Bombeiros esteve, na manhã desta quinta-feira (22), na unidade das lojas Americanas que foi atingida por um incêndio, na noite de quarta-feira (21), no centro de Ananindeua. Segundo os Bombeiros, ainda não é possível indicar possível causa do incêndio. De acordo testemunhas e o vigia do local, as chamas teriam começado por volta das 21h, quando o estabelecimento já estava fechado, em uma espécie de depósito onde são guardados papelões que embalam os produtos, por exemplo.

VEJA MAIS

Chamas iniciaram em depósito (Odielma Fonseca)

Por volta das 10h desta quinta, a área do estabelecimento estava isolada para que as equipes do Corpo de Bombeiros realizassem a operação de rescaldo. Major João Luiz, perito em incêndio e explosão do Corpo de Bombeiros, deu detalhes sobre a operação que está sendo feita no local e adiantou que, na próxima segunda-feira (26), será feita uma avaliação da zona de origem do incêndio, para localizar o foco inicial das chamas. Segundo ele, não houve feridos durante o sinistro.

"Está sendo feito um levantamento administrativo da perícia, questão de documentação, legalização do imóvel, seguro contra incêndio. Começou à noite. Loja não estava funcionando. Ainda não é possível indicar possível causa do incêndio. Na segunda será feito um levantamento mais apurado para tentar localizar o foco inicial do incêndio", explica o perito.

Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Ainda segundo o perito, o laudo que detalhará mais detalhes sobre o incêndio deverá ser emitido ser emitido após a solicitação do proprietário da loja. "A partir da solicitação do proprietário, a gente tem um prazo de trinta dias [para emissão do documento], que pode ser prorrogado por mais cinco dias", pontua o Major. No local, equipes da vistoria seguem com os trabalhos de rescaldo no interior da loja.

Sobre o incêndio

Próximo das 23h da quarta-feira, os bombeiros conseguiram debelar o fogo e iniciaram o trabalho de rescaldo. Seis caminhões-tanque atuaram no caso. As causas do incêndio serão investigadas e somente a perícia da Polícia Científica poderá esclarecer o que de fato aconteceu. Os bombeiros precisaram acessar os fundos da loja pela área de circulação do Pleno Residencial, que fica ao lado do terreno ocupado pela Americanas.

Para dar mais agilidade ao trabalho de contenção das chamas e à passagem dos equipamentos de combate ao fogo, os moradores foram impedidos de entrar no condomínio e acompanharam a movimentação na frente do residencial. Assim que o incêndio foi controlado, eles foram liberados para acessar seus respectivos blocos. Por conta da movimentação de caminhões-tanque do Corpo de Bombeiros chamados para atender a ocorrência, o trânsito à altura do KM 8 da BR-316 foi limitado a apenas uma faixa, deixando o fluxo de veículos lento.