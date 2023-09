Bombeiros permanecem no incêndio em mata no Jurunas, há mais de três horas

Após três horas e meia do começo de um incêndio em área de mata nos fundos da empresa Companhia Amazônia Têxtil de Aniagem (Cata), na avenida Bernardo Sayão prolongando-se até o Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, o Corpo de Bombeiros permanece no local. O incêndio já havia sido debelado até o começo da tarde, mas prossegue o serviço dos bombeiros de combate à formação de novos focos de fogo na mata alta, com o agravante do tempo seco e vento forte naquele perímetro de Belém.

Logo que o fogo irrompeu no local, a Cata divulgou uma nota sobre o assunto. A empresa comunicou que "a segurança do local identificou um foco de queimada não autorizada iniciada na vegetação e acionou os bombeiros que logo controlou a mesma".

A atuação dos bombeiros na área do incêndio é monitorada pelo Centro Integrado de Operações (CIOp).