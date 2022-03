Bombeiros encontram corpo enterrado em Outeiro, neste domingo (6)

A Polícia Científica confirma o achado, em Outeiro, do cadáver de um homem pelo Corpo de Bombeiros, comunicado neste domingo (6). O cadáver foi encontrado enterrado em cova rasa, as pernas estavam para fora.

Segundo informações colhidas pelo Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Polícia Científica, trata-se do corpo de José Maria do Nascimento Costa, de 53 anos, que estava desaparecido da comunidade do Curuperé, onde residia, na ilha de Outeiro.

A reportagem aguarda retorno das Polícias Civil e Militar e, ainda, do Corpo de Bombeiros, sobre o caso.