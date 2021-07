Bombeiros encontram corpo de banhista no Rio Tocantins em Marabá

A vítima Werlison Costa Souza, de 28 anos, desapareceu no Rio Tocantins, por volta das 15h30, deste domingo (4). Na tarde desta segunda-feira (5), o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que viram o corpo nas proximidades da Colônia de Pescadores Z-30, na Velha Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Com informações do site Zé Dudu.

Segundo testemunhas, Werlison Costa estava nadando no rio, quando em certo momento mergulhou e não mais foi visto. Nesta época do ano, é comum um grande movimento de banhistas ao longo do Rio Tocantins.

As buscas pelo jovem começaram, de imediato, ainda na tarde deste domingo, mas ele não foi localizado. Por volta de 16h desta segunda-feira, o corpo apareceu boiando e uma guarnição de bombeiros fez o resgate até à margem. Uma equipe de perícia do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo de Werlison Souza para o exame de necropsia.