Bombeiros de Xinguara encerram buscas por vereador e amigo desaparecidos no Araguaia

As buscas pelo corpo do vereador Maurisan Alves de Araújo (PDT), de 51 anos, e de seu amigo Jorge Rui Souza Alves, o “Jorginho”, 42 anos, foram encerradas neste domingo (12), em Redenção, no sul do Pará. Os dois desapareceram no rio Araguaia no dia 4 deste mês, depois que a embarcação que os transportava naufragou à altura do Distrito de São José do Araguaia, em Xinguara, no sudeste do estado. As informações são do portal Zé Dudu.

O vereador voltava de uma comemoração com familiares e amigos, quando começou a ventar forte e a voadeira em que estavam acabou virando próximo à localidade do Pontão. Além de Maurisan e de seu amigo, mais sete pessoas estavam na embarcação, entre elas a esposa do vereador, Simone do Amparo Paes da Silva, de 39 anos, e os dois filhos do casal, que morreram e tiveram os corpos resgatados horas após o acidente. Os demais ocupantes foram resgatados com vida.

As buscas pelas duas vítimas restantes duraram nove dias e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Redenção e Belém, Capitania dos Portos, Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp), Defesa Civil de Xinguara e dezenas de voluntários de comunidades vizinhas. “Infelizmente, não conseguimos obter êxito e tivemos que encerrar as buscas,” lamentou o comandante do 10º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), tenente-coronel Charles de Paiva Catuaba.

Maurisan Alves de Araújo é vereador da Câmara Municipal de Xinguara, eleito em 2020 pelo PDT. Caso ele seja declarado morto, o suplente Sérgio Reis dos Santos (PDT), vulgo "Potó", deverá assumir a cadeira na Câmara Municipal de Xinguara. A Capitania dos Portos abriu inquérito para investigar as reais causas do acidente.