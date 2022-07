Bicheiro baleado por criminosos no bairro de Canudos morre em hospital

Um homem identificado como Valmir Junior Negrão, foi baleado por dois criminosos em uma motocicleta, na tarde desta quarta-feira (13), na travessa Juvenal Cordeiro com Segunda de Queluz, no bairro do Canudos, em Belém. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Valmir trabalhava como apontador do jogo do bicho e foi atingido por um tiro na cabeça.

Segundo informações, o homem estava recolhendo os jogos quando foi surpreendido por dois homens numa moto. Um deles desceu do veículo e atirou contra a vítima. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os instantes que sucederam ao crime. Nas imagens vê-se uma grande quantidade de pessoas que chegam ao local para ver o que havia acontecido. Valmir é socorrido e colocado no porta-malas de um carro. Uma mulher não identificada diz: “Ele ‘tá’ respirando ainda’”.

Valmir foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (PSM do Guamá). Uma enfermeira da unidade contou que o homem aguardava para realização de uma cirurgia quando veio a óbito por volta de 19h. Não foi informado qual procedimento médico seria feito.

Um policial do 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança no bairro do Canudos, informou que familiares de Valmir foram até a Divisão de Homicídios, no bairro São Brás. No entanto, a redação integrada de O Liberal tentou contato com a unidade, mas não obteve retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.