Belém tem 2ª feira de adoção de cães e gatos neste sábado (14)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove a partir das 10h, deste sábado (14), em um shopping center na avenida Augusto Montenegro, em Belém, a 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, neste ano de 2022. O evento seguirá até às 16h, com os animais filhotes e adultos à disposição para adoção.

De acordo com o CCZ, todos os bichos são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. A Prefeitura de Belém também informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que a Feira de Adoção vai mobilizar 22 animais, prontos para serem acolhidos em um novo lar.

Para que serve o microchip em animais?

O microchip funciona como um RG do animal, facilitando a identificação dele caso fuja ou se perca. Muitas vezes a identificação do animal, por microchip, é solicitada por agências para viagens nacionais e internacionais. O microchip é uma forma de evitar o abandono de animais.

O dispositivo armazena informações importantes, como nome, raça, idade, histórico de doenças e, claro, os dados do dono do animal. Dessa maneira, ao encontrar um cão perdido, é possível levá-lo ao veterinário para acessar as informações do microchip e entrar em contato com o tutor.

Segundo a Sesma, no ato da adoção, o novo tutor receberá um certificado. O CCZ também informou que os animais foram resgatados das ruas da capital paraense, pelo projeto Animal Comunitário, que percorre o entorno de igrejas, feiras e portos, entre outros locais da cidade.

A Adoção

O Centro de Controle de Zoonoses informou, ainda, que para fazer a adoção, o candidato a dono faz um cadastro com a equipe de médicos veterinários do Centro. O objetivo é saber se a pessoa tem as condições necessárias para adotar um animal. Também é necessário apresentar CPF, para vincular o animal ao responsável.