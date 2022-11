Belém: Justiça absolve cabeleireiro acusado de tentar matar cliente por não pagar corte de cabelo

O cabeleireiro David de Lima Baía foi absolvido pela Justiça nesta quarta-feira (16) pelo crime de homicídio tentado contra o motorista de ônibus e vizinho, Douglas Mello de Lima, de 43 anos. O caso aconteceu no dia 11 de novembro de 2016, em frente à casa da vítima, localizada na travessa Mauriti, no bairro do Marco. O réu teria ido cobrar o corte de cabelo do cliente, que havia combinado de pagar depois. Na época, a dívida era de R$15.

A versão da vítima é de que David a teria surpreendido e efetuado golpes de faca pelo serviço prestado. Por outro lado, o réu aponta que o valor do serviço era de R$ 20, cinco reais a mais do que a Douglas teria dito.

David alegou que o motorista ficou de pagar no dia seguinte, mas após seis meses não houve nenhum pagamento. Por volta das 13h, do dia 11 de novembro de 2016, o réu passou na frente do devedor e o viu ingerindo bebida alcoólica em lata. David, então, aproveitou a situação para cobrar novamente o dinheiro e Douglas não gostou da situação, o que gerou uma discussão entre os dois.

O réu diz que viu uma faca sobre um prato branco que estava com a vítima e um amigo. Para se defender, o acusado esfaqueou três vezes Douglas, sendo dois dos ferimentos feitos no braço e outro na coxa.

Os jurados acolheram a tese do promotor que alegou ter ocorrido legítima defesa com base nos laudos que ambos fizeram. A defesa do réu ratificou o entendimento e requereu aos jurados votarem pela absolvição do cabeleireiro