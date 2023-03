Bebê de sete meses morre após ser abusado sexualmente

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um bebê, vítima de abuso sexual em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Estado. A menina, de apenas sete meses de vida, deu entrada no hospital municipal da cidade no dia 8 de fevereiro, mas foi transferida para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, dado o agravamento do seu quadro clínico. A criança faleceu apenas sete dias depois.

Segundo informações do Correio de Carajás, a certidão de óbito da menina aponta choque séptico e lesões na região da vulva e do ânus como causas da morte. Até o momento, não se sabe quem pode ser a pessoa responsável por abusar da criança.

A Assistência Social do Hospital de São Geraldo contatou o Conselho Tutelar ao observar indícios do que poderia ser um caso de maus tratos. Desde então, os conselheiros afirmam que têm feito visitas na casa da família, que vive na zona rural do município. "No momento da visita, estava presente a avó, a mãe da criança (que apresenta problemas mentais) e uma tia, que afirmou que tinha ficado sabendo que sua sobrinha havia sido abusada sexualmente e, por isso, veio a óbito. Afirmou que estava esperando a certidão de óbito para saber de fato a causa da morte da criança", afirma um trecho do relato dos conselheiros que dizem ainda haver uma segunda criança de trÊs anos na residência.

Já o Conselho Tutelar de Marabá relata que a criança chegou ao Hospital Regional acompanahda de uma amiga da família do pai, que teria informado que a mãe tinha problemas psicológicos e não cuidava adequadamente dos dois filhos. Em visita ao leito onde a criança foi mantida, a conselheira Ana Quele Silva Melor afirmou que a menina tinha manchas pelo corpo e uma marca no abdômen. "Era tipo um furo de prego", descreveu a conselheira.

O Ministério Público também está envolvido no caso e enviou ofício para a Delegacia de Polícia Civil e para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de São Geraldo, que informou sobre o acompanhamento realizado junto à família.