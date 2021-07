Bêbado, homem briga com mulher, faz disparos de arma de fogo e é preso no Pará

Um homem foi preso após provocar uma confusão com direito a discussão e disparos de arma de fogo a esmo em Santana do Araguaia, no sudeste paraense, na madrugada desta quinta-feira (1º). O acusado foi detido por militares da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM) da cidade. Segundo testemunhas, o suspeito estava discutindo com uma mulher quando sacou o revólver e atirou. Apesar do susto, não há relatos de que alguém tenha sido alvejado.

Segundo o relato policial, os disparos foram ouvidos pela própria guarnição, que seguiu até o local de onde veio o barulho para apurar o que estava acontecendo. Foi neste momento que os agentes de segurança pública flagraram o suspeito armado e com claros sinais de embriaguez. Não há informações do que tenha dado início à discussão entre o homem a mulher e nem se os dois possuíam qualquer tipo de envolvimento amoroso. Ele não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

O revólver, calibre .38, utilizado por ele, foi apreendido e o suspeito conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde passou pelos procedimentos cabíveis.