Batedor de açaí é morto na frente de casa no Pará

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de um batedor de açaí no Município de Abaetetuba, ocorrida neste domingo (24), quando ele foi baleado na frente de casa. De acordo com a PC, o caso foi registrado em Abaetetuba, e diligências estão sendo feitas para identificar os responsáveis pelo crime. Informações, em sigilo, podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. A vítima foi identificada como sendo José Antônio Vilhena, que morava na rua João de Deus, no bairro da Aviação.

Vilhena estava sentado na frente de casa, quando foi surpreendido com a chegada de três homens em uma motocicleta. Esses homens aproximaram-se de José Vilhena e fizeram vários disparos contra ele. A vítima ainda chegou a ser levada às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas acabou morrendo, dada a gravidade dos ferimentos no corpo. A Polícia investiga a ação dos criminosos, porém não está descartada a possibilidade de que o homem tenha sido executado por engano.

Essa hipótese fundamenta-se em que, segundo a família dele, Vilhena era funcionário público, membro da Assembleia de Deus e vigilante no mercado municipal, sem ter inimigos ou envolvimento com crimes. A morte de José Antônio Vilhena constrangeu familiares, vizinhos e amigos dele.