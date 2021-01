Banpará alerta para golpes por mensagem de texto no celular

Um dos crimes mais recentes aplicados por criminosos é a confirmação de dados via mensagem de texto. Funciona assim: a pessoa recebe um SMS, via celular, solicitando a regularização da conta bancária ou do cartão de crédito. E, ao responder e de posse dessas informações, o golpista pode fazer compras, fazer empréstimos e até adquirir veículos.

O superintendente de Risco Operacional do Banco do Estado do Pará (Banpará), Abel Rodrigues, explica que essa prática é conhecida como Phishing. “É a tentativa fraudulenta de se obter informações confidenciais como nomes de usuário, telefones de confiança, senhas e detalhes de cartão de crédito, por meio de disfarce de entidade confiável e através de uma comunicação eletrônica”, explicou. "Em hipótese alguma, encaminhamos links ou solicitamos senhas", alerta o superintendente.

Para combater esse tipo de prática, o Banpará também tem recebido investimentos na segurança do sistema e na comunicação com seus clientes. “O banco adota como meios de contato as ligações de chamadas (registradas) e SMS, nos quais encaminhamos ou repassamos orientações aos clientes. Ressaltamos que também utilizamos nossos canais digitais, APP e Internet Banking”, afirmou Abel Rodrigues.

Ainda segundo ele, o Banpará atua com o Sistema Multifatorial, que garante um processo de transações ainda mais confiável, porque faz a verificação randômica dos dados cadastrais do cliente e evita o acesso de terceiros à plataforma: “Com relação à comunicação que é realizada via SMS pelo banco, sempre informamos que, em hipótese alguma, encaminhamos links ou solicitamos senhas ou posições/foto do Cartão Chave de Segurança", acrescentou.

Além de garantir a confiabilidade do canal de comunicação, as mensagens enviadas pela instituição sempre serão enviadas aos clientes através do número ‘29634’, mas o superintendente enfatizou que o Banpará nunca envia e-mails. Sempre que desconfiar desse tipo de mensagem, a pessoa deve ligar para o seguinte número: 0800 280 6605 (com informações da Agência Pará).