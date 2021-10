Bando que roubou caminhão dos Correios é preso na região de Castanhal

A Polícia Civil em Castanhal efetuou a prisão em flagrante de quatro pessoas pelo crime de roubo majorado e uso de arma de fogo, praticado na manhã da última segunda-feira, 18, no município de Concórdia do Pará, onde o bando atacou um caminhão dos Correios. Clayton Alan de Oliveira Dias, Michael Araújo Batista, Max Wenner Araújo da Silva e Tamires Lima Dantas foram detidos horas depois do crime, em uma operação da Superintendência Regional da Polícia Civil na Zona do Salgado e que abrangeu vários municípios do nordeste paraense.

Segundo a polícia local, as prisões são resultado de investigações em que foram identificados os suspeito, todos residentes em Castanhal, envolvidos em assaltos em toda a região. Após tomar conhecimento do crime ocorrido em Concórdia, a equipe policial conseguiu encontrar o local em que parte dos autores estava escondida com o produto do crime, no bairro Nova Estrela.

Após uma troca de tiros, foram capturados Max Wenner, Alan Rogério - de apelido "Xaropinho" e Michael Araújo, sendo que os dois últimos foram baleados. Em seguida, os policiais se dirigiram ao bairro Caiçara, onde prenderam Tamires, com quem estava o restante da carga roubada.

Ainda foram enviadas informações via rádio para as guarnições sobre o carro usado por outro envolvido no roubo, identificado como Clayton Dias. Com os dados em mãos, o destacamento da Polícia Militar de Inhangapi conseguiu encontrá-lo na posse do veículo, ele também foi detido.

Ainda segundo da região, o flagrante foi lavrado em Castanhal, pela equipe de Concórdia do Pará. Um dos focos da Superintendência da zona do Salgado é o combate ao roubo de cargas, crime comum na região. Por fim, sobre os suspeitos baleados, a polícia conta que eles foram socorridos e não correm risco de morte.