Bando ataca ônibus em Belém e homem armado frustra a ação; vídeo

Passageiros de um ônibus que faz a linha Águas Lindas/ Ver-o-Peso viveram momentos de pânico, na tarde desta sexta-feira (4), na passagem Jardim das Poncianas, no bairro da Sacramenta, em Belém.

O coletivo, que estava lotado, deveria seguir pela avenida Pedro Álvares Cabral, mas, por conta de um protesto que cobrava respostas para o sequestro de um morador do bairro, desviou a rota pela passagem Jardim das Poncianas, quando foi atacado por um grupo formado por mais de dez homens, alguns armados com pedaços de pau e pedra.

Câmeras de segurança registraram a ação do bando, por volta das 12h20. Os homens aproveitam que o ônibus para em um sinal e atacam o coletivo. Nas imagens, é possível ver que uma parte do bando consegue entrar pela porta detrás do coletivo. Alguns passageiros conseguiram descer a tempo. Outros que ficaram dentro do coletivo, segundo testemunhas, foram assaltados e tiveram pertences roubados.

Um homem armado, supostamente policial à paisana, intercepta a ação e dispersa os criminosos, que tinham como objetivo atear fogo contra o ônibus.

A reportagem apura mais informações junto das polícias Civil e Militar, sobre o caso.