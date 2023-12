Bandidos invadem residência e dois assaltantes morrem, em Augusto Corrêa

No início da manhã deste sábado (9), no município de Augusto Corrêa, três homens invadiram uma residência armados, próximo na Vila do Perimirim, zona rural de Augusto Corrêa. De acordo com informações da Polícia Civil, eles levaram veículo e a vítima foi junto como refém.

Durante a fuga, houve troca de tiros com uma guarnição da PM, momento em que o cabo Lima foi alvejado na barriga por um disparo, sendo socorrido para o Hospital de Capanema. Um dos assaltantes veio a óbito no local, enquanto os outros dois fugiram.

Após o apoio do 33° batalhão da PM, que fica em Bragança, a PM conseguiu localizar o segundo assaltante, conhecido como Adrielson, na manhã deste sábado (9), ele estava em uma área de mata da cidade, disparou contra a PM. Ele foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal de Augusto Corrêa, mas não resistiu e morreu.

Foi acionado o IML de Bragança para remoção dos corpos e consequente realização da necropsia médico-legal. A Equipe Policial segue colhendo depoimentos para a instrução do devido procedimento, assim como a completa qualificação das vítimas da intervenção.