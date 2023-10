Balsa vira ao transportar caminhão e condutor desaparece em rio

A balsa, que realizava a travessia de um caminhão pelo lago da usina de Itá, acabou virando por volta de 8hrs, desta quarta-feira (18). O caso ocorreu no Alto Uruguai, entre os municípios de Alto da Bela Vista, Oeste de Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. O condutor da balsa permanece desaparecido após o incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pirituba, duas pessoas que estavam na balsa teriam conseguido se salvar ao utilizar a estrutura do veículo aquático como apoio no momento de tensão. Os sobreviventes foram resgatados por pessoas que viram como tudo ocorreu. Após o resgate, a balsa teria afundado completamente.

As guarnições do Corpo de Bombeiros de Pirituba e de Erechim foram acionadas e estão prestando apoio na ocorrência. Uma equipe de mergulhadores trabalha no local para localizar a vítima desaparecida. A empresa que é responsável pela organização da travessia divulgou uma nota onde lamenta o ocorrido e informa que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos no caso.

Investigações

Até o momento, as causas do incidente ainda não foram descobertas. Pela nota a empresa também destacou que a balsa está com toda a documentação regularizada “bem como seus operadores estão devidamente habilitados pela Marinha”.