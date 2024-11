Buscas por ocupantes de avião que caiu em Itaituba são suspensas

O Corpo de Bombeiros encerrou, no início da noite desta sexta-feira (29), as buscas pelos ocupantes de um avião de pequeno porte que caiu próximo à cidade de Itaituba, no sudoeste do estado, no início da tarde. A procura por sobreviventes será retomada na manhã de sábado (30), informou a corporação.

A aeronave, que saiu de Santarém, teria colidido com fios de alta tensão antes de cair e sumir nas águas do Rio Tapajós. Logo após o acidente o Corpo de Bombeiros de Itaituba informou à reportagem que mobilizou equipes para a busca dos ocupantes e que durante toda a tarde os agentes estiveram concentrados na operação. Mochilas com roupas e outros objetos foram encontrados boiando no rio, mas ninguém foi localizado.

Até o fechamento desta edição não havia informações exatas sobre quantas pessoas estavam dentro do avião no momento da queda. As mochilas que emergiram foram recolhidas pelas autoridades policiais e uma carteira encontrada em uma das bolsas continha o documento de identificação no nome de Jácome Tavares Vieira, de 65 anos. Ele foi apontado, também segundo as informações preliminares, como o piloto da aeronave.

Há a possibilidade que a fumaça densa que cobre a região teria dificultado a visibilidade do piloto, ocasionando a colisão com o fio de alta tensão e a queda da aeronave. No entanto, somente após as buscas pelas vítimas e a localização do avião poderá ser esclarecida a real causa da queda.