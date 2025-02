Avião de pequeno porte que transportava droga cai no nordeste do Pará

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (20/2), na zona rural de Bonito, município no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, a aeronave transportava droga e era ocupada por dois homens. Ninguém morreu. A causa do acidente não foi esclarecida.

As informações iniciais são que os ocupantes da aeronave teriam realizado um pouso de emergência em um campo onde havia uma plantação de dendê. Vários vídeos feitos pelos moradores da região mostram o avião sobrevoando a área. O relato é que a aeronave teria ficado aproximadamente uma hora procurando uma área segura para fazer o pouso.

Conforme as informações policiais, cerca de 30 kg de substância semelhante a cocaína foram encontrados dentro do avião. O entorpecente será enviado para a perícia, onde passará por análise. Não há mais detalhes sobre a identidade dos dois homens que estavam com a droga, no entanto, as testemunhas que estiveram no local da queda do avião relataram que os suspeitos não seriam brasileiros. Somente a Polícia Civil poderá esclarecer o caso e informar qual a origem e destino da droga e dos ocupantes da aeronave.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Força Aérea Brasileira, polícias Civil e Militar, e aguarda o retorno.