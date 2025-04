Avião com drogas cai em aldeia indígena no Pará e dois bolivianos são presos pela PF

Uma aeronave que transportava drogas do tipo maconha caiu na área da aldeia indígena Teles Pires, localizada no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. A queda ocorreu na tarde de domingo (13), após agentes da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptarem o avião, que era oriundo do Peru. Dois homens de nacionalidade boliviana foram presos na ação e as drogas foram apreendidas pela Polícia Federal.

Segundo a FAB, a ação ocorreu em uma região de difícil acesso, na divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará. Os suspeitos e o material apreendido foram levados sob custódia até a cidade de Alta Floresta (MT). O transporte dos detidos e dos entorpecentes apreendidos ocorreu por meio de um helicóptero de resgate da FAB, que foi acionado pelas Medidas de Controle no Solo (MCS).

Interceptação

As informações da FAB são de que a aeronave bimotor oriunda do Peru foi interceptada no domingo (13/04) por caças A-29 Super Tucano. O avião havia entrado sem permissão no espaço aéreo nacional por volta das 9h e foi detectado pelos radares do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV).

“Seguindo os protocolos de policiamento do espaço aéreo brasileiro, os pilotos da FAB adotaram as medidas coercitivas de averiguação, como o reconhecimento à distância e interrogação, seguidas de medidas de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota. Após a persistência do comportamento irregular, o bimotor desceu e colidiu com o solo em uma área remota próxima à margem do rio São Manoel, divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará”, esclareceu a FAB.

A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em parceria com a Polícia Federal (PF) e com apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), vinculado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A interceptação faz parte da Operação Ostium, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de combater ilícitos no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e órgãos de segurança pública.