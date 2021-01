Autor de duplo feminicídio é preso em Capitão Poço, no Pará

O autor de um duplo feminicídio que chocou moradores do município de Capitão Poço, no nordeste paraense, foi preso na tarde desta terça-feira (19) pela Polícia Civil. O acusado de matar a facadas Neta Alencar e Wanessa Silva foi preso horas após o crime, ocorrido na noite desta segunda-feira (18) no residencial Goiânia. O homicida não teve a identidade informada.

O crime foi tratado como duplo latrocínio, que descreve roubo seguido de morte. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, agentes ouviram testemunhas do caso e identificaram o autor do crime, que foi preso na cidade, mas precisou ser levado para Capanema por medida de segurança.

De acordo com as informações registradas, o autor do crime conhecia a família de uma das vítimas e sabia que uma das mulheres guardavam em casa certa quantia em dinheiro. Após o crime, o homem fugiu do local levando o valor de dois mil reais e um aparelho celular. Câmeras de monitoramento ajudaram a chegar na autoria do caso.

Os corpos foram removidos e ainda será feita análise pericial para constatar se também houve estupro, já que esta foi a hipótese inicial sobre a motivação do crime.

O acusado agora está à disposição da justiça.