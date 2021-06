Atiradores matam jovem de 20 anos e deixam outros dois feridos em Parauapebas

Mateus Valente Corrêa, de 20 anos, foi assassinado por dois atiradores, que deixaram outras duas pessoas feridas, na noite da última quarta-feira (9), em um conjunto de quitinetes na rua Ângela Diniz, bairro da Guanabara, em Parauapebas. Os outros dois atingidos foram identificados como Douglas de Sousa Valentem, de 24 anos, e José Tiago Coelho da Silva, de 29 anos. Ambos estão internados.

Ao chegar no local da ocorrência, os policiais militares se depararam com Mateus já morto, e foram informados que as duas outras vítimas tinham sido socorridas, com vida, por pessoas da vizinhança. Uma quarta pessoa estava no local, mas conseguiu se esconder e saiu ilesa.

Segundo o sargento Severo, da Polícia Militar, os dois atiradores chegaram em uma moto preta, utilizando máscaras. A dupla bateu no portão do conjunto de quitinetes, chamando por Mateus. Um dos ocupantes da quitinete atendeu e os homens entraram atirando.

Ainda de acordo com o sargento, o grupo morava junto e havia chegado de Tucuruí há, aproximadamente, dois meses em busca de emprego, dois deles já estavam trabalhando.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Mateus e a Polícia Civil irá investigar o homicídio, além das duas tentativas de assassinato.