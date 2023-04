Atirador deixa dois mortos e dois feridos em casa de festa no interior do Pará

Um homem entrou, armado, em uma casa de festas no bairro Pires de Lima, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, e efetuou vários disparos. Duas pessoas acabaram mortas e outras duas ficaram feridas. Crime aconteceu na madrugada de domingo, 16.

Relatos apontam que o homem entrou na casa de festas e se aproximou do caixa, onde estavam as vítimas e disparou contra elas. A munição teria acabado e, por isso, o atirador saiu em fuga. Pessoas da localidade conseguiram detê-lo até a chegada da Polícia Militar (PM).

O tiroteio deixou dois mortos e dois feridos. Os corpos foram identificados como Helielson dos Santos e Renan Santana, e foram removidos pela Funerária Santa Clara. Já os feridos foram Makelly Costa Acay Munduruku e Thiago Vieira dos Santos, que chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações de Giro Portal, Makelly Costa Acay Munduruku foi atingido com dois tiros. Uma das perfurações atravessou o ombro e a outra foi um tiro frontal. A bala ficou alojada no tronco. Ele segue internado no Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP) em observação e aguarda transferência para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba. A outra vítima, Thiago Santos, de 21 anos, teve uma perfuração e está em observação no HMNP.

O atirador, que usou uma pistola calibre 765, chegou a ser agredido pela população. Com a chegada da polícia, ele foi algemado e preso. A Polícia Civil disse, por meio de nota enviada à redação integrada de O Liberal, que o caso é investigado pela Delegacia de Novo Progresso. "Dois homens morreram e dois ficaram feridos após sofrerem lesões de arma de fogo. O suspeito do crime foi preso e está à disposição do poder judiciário."