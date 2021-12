Assassinos invadem casa e executam morador a tiros em Marapanim

José Araújo, também conhecido como "Paboleta", foi morto após ter a casa invadida na noite da última sexta-feira, 10, em Marapanim, município no litoral do nordeste paraense. Natural do estado de Amapá, o homem teria sido executado a tiros, por motivos que ainda não foram esclarecidos pelas autoridades.

Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), eles foram informados sobre o homicídio no meio da noite, recebendo o endereço de onde ocorreu o atentado: uma residência onde as máquinas das obras em uma estrada são guardadas, próximo ao Ramal do Despachão. Chegando ao local, os policiais encontraram José morto sobre uma poça do próprio sangue.

Conversando com testemunhas, os policiais foram informados que pessoas em um carro vermelho, modelo Ford Ka Vermelho, e uma motocicleta estavam rondando a casa de José horas antes e, assim que o sol se pôs, por volta das 19h, os moradores escutaram os quatro disparos de arma de fogo vindos da residência. Duas pessoas teriam sido vistas fugindo da cena do crime.

O presidente da associação da comunidade correu ao local para ver o que tinha acontecido, chegando apenas para encontrar José estendido e sangrando no chão. Em seguida, o homem se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil do distrito de Marudá para informar o caso. O homicídio já está em investigação, mas até a manhã do dia seguinte, ninguém havia sido detido pelo crime.