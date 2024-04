Assalto termina em morte no Curió-Utinga

Na tarde desta quinta-feira, 4, por volta de 17h30, um assalto terminou em morte nas proximidades do Parque Estadual do Utinga, na Avenida João Paulo II, bairro do Curió-Utinga. Dois homens assaltaram um estabelecimento comercial, um foi morto e o outro foi preso e conduzido para a delegacia. As identidades ainda não foram divulgadas.

De acordo com informações iniciais do 27° Batalhão da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o assalto ocorreu em um pet shop e teve como alvos um cliente e o proprietário do estabelecimento. Durante a fuga um dos assaltantes foi capturado e o outro foi baleado por um terceiro elemento que não teve a identidade divulgada. O suspeito baleado veio a óbito no local.

Segundo a informação da Polícia Científica do Pará (PCP), que esteve presente na cena, realizando as primeiras perícias, o assaltante foi atingido por um único tiro na região torácica. De acordo com populares e residentes, a dupla não era conhecida das redondezas.

O dono do estabelecimento e o cliente, vítimas do assalto, durante a ação dos suspeitos já foram encaminhados para depoimento. Segundo o perito Jorge Lopes, a pessoa responsável pelo disparo que vitimou o assaltante já estaria se apresentando na Delegacia de Homicídios (DH). Lopes ainda confirmou que um dos envolvidos seria menor de idade.

A redação integrada de O Liberal, entrou em contato com a Polícia Civil (PC), para mais informações e aguarda retorno.