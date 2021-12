Assaltantes rendem funcionário e roubam alunos dentro da Ufra

Dois assaltantes renderam um funcionário e roubaram alunos no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), no bairro da Terra-Firme, em Belém, por volta de meio-dia, nesta sexta-feira (10). Os homens estavam armados e fugiram após o crime, levando os celulares das vítimas. O caso ocorreu dentro do setor do Projeto Carroceiro. A informação foi confirmada à reportagem por um funcionário da instituição, que preferiu não se identificar.

Segundo a fonte, a dupla saiu de uma área de mata da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), aos fundos da área do projeto. Foi então que os assaltantes renderam o tratador do projeto, que fazia uma roçagem numa área de tratamento dos animais.

"Renderam ele e pediram pra que ele os conduzisse até onde os alunos estavam. Era perto do meio-dia. Eles tinham terminado de tratar os animais e estavam todos eles na sala deles. Aí eles chegaram lá, anunciaram o assalto e levaram três celulares dos alunos", relatou.

Além dos smartphones, os criminosos levaram também a única roçadeira do projeto, utilizada para roçar os piquetes e controlar as ervas daninhas.

"A universidade tem essas fronteiras com a área da Embrapa e atrás tem Ceasa, que são bem complicadas. Infelizmente é uma área bucólica, pastoril. É uma área rural dentro de uma região urbana dentro de Belém. E do lado ali de Terra Firme e Guamá, que são dois bairros muito perigosos", lamentou.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado e será enviado para a Polícia Federal, para a apuração. Já a Polícia Militar comunicou que o local possui segurança privada e que não foi acionada para esta ocorrência.

Em nota, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) disse que "lamenta profundamente o assalto". O comunicado detalhou ainda que o setor de vigilância da universidade foi acionado, mas os criminosos fugiram na área da mata.

"Felizmente a integridade física de todos os presentes foi preservada e não houveram agressões físicas, o que é nossa principal preocupação. As atividades no local foram suspensas e o chefe da vigilância, acompanhado de uma das pessoas presentes durante o assalto, registraram um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, para que o órgão possa dar andamento aos demais procedimentos cabíveis e à investigação. A gestão superior está tomando as medidas necessárias para evitar que atos dessa natureza voltem a ocorrer. Buscando garantir a segurança da comunidade acadêmica, tanto a sede do Projeto Carroceiro quanto do Canil/Gatil contarão com vigilantes fixos enquanto os alunos estiverem em atividades nesses locais. Isso somado aos vigilantes motorizados que realizam as rondas e os postos fixos de vigilantes já existentes na universidade", prosseguiu o comunicado.

"A instituição, através da sua Prefeitura, informa que está realizando um levantamento sobre a demanda do serviço de vigilância em todos os seus seis campi, para dar prosseguimento ao processo de licitação já existente para nova contratação de empresa especializada. O estudo, além de buscar aumentar o quantitativo de vigilantes no campus, também inclui a aquisição de novas tecnologias, como câmeras de monitoramento. A universidade, a partir da sua Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), também coloca o serviço de atendimento psicológico à disposição das vítimas e espera que fatos como estes não voltem a ocorrer na instituição", finalizou o posicionamento.