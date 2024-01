'Artilheiro', chefe de grupo criminoso do Ceará, é preso em Castanhal

Romário Alves de Sousa, conhecido pelo apelido de “Artilheiro”, foi preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA), na segunda-feira (8), em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele é uma das lideranças da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que atua no Ceará.

O homem, conforme o registro policial da captura, também é responsável pela distribuição de drogas em Fortaleza e na Região Metropolitana, além de homicídios e extorsões. A captura dele contou com a participação direta da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-CE).

O suspeito vivia em Castanhal portando documentos falsos em nome de Bruno Teles. Após o levantamento de informações e contato com a Polícia Civil do Ceará, os agentes da PCPA localizaram e capturaram o investigado. Com Romário, a PCPA encontrou quatro celulares, relógios, documentos e um veículo. Todo material foi apreendido. O preso se encontra à disposição da Justiça.

Ainda sobre a operação, o delegado e Diretor da delegacia de Repressão a Facções Criminosas - DRFC, Breno Ruffeil, apontou que esta foi “mais uma operação de sucesso entre as policiais civis do Pará e do Ceará, onde realizamos a captura de uma liderança de uma facção criminosa daquele Estado o qual é acusado de diversos delitos. Com esta cooperação institucional, demonstramos que não existe local onde não possamos atuar no sentido de identificar e prender lideranças de organizações criminosas".

Sobre a ação policial, Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, apontou que "o trabalho dos agentes na criação de estratégias para abordar o suspeito foi um dos principais fatores que colaboraram para o êxito a ação e prisão do investigado, bem como o trabalho integrado com a troca de informações entre as Polícias Civis".