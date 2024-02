Arma de fogo e munições são apreendidas após homem ameaçar companheira, em Itaituba

Uma espingarda de pressão e munições foram apreendidas pela Polícia Militar após denúncias envolvendo um homem que estava ameaçando a esposa, em Itaituba, sudoeste do Estado. O caso ocorreu na segunda-feira (19), após populares informarem às autoridades policiais que temiam pela vida da mulher. O suspeito de portar a arma fugiu do local antes da chegada da PM.

Os agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) foram até o local para verificar a situação. Na denúncia foi informado que o homem estava armado e ameaçando a companheira, além disso, os vizinhos também teriam ouvido barulhos de tiros vindo do imóvel. Quando os policiais chegaram no local, constataram que o homem havia fugido. Ainda foram realizadas buscas pela área, mas o suspeito não foi localizado.

No ímóvel, os policiais ainda encontraram uma espingarda de pressão 5.5 CBC, com uma munição deflagrada, e duas intactas de cal .22. Além disso, ainda apreenderam uma caixa de espoletas CBC, contendo 102 unidades para carregar projéteis de arma de caça, nove cartuchos cal. 20 deflagrados, assim como dois frascos contendo pólvora e chumbo.

O material apreendido foi encaminhado para a 19ª Seccional do município. A esposa do suspeito foi aconselhada a procurar atendimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a ocorrência de ameaça.