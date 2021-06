Após três dias desaparecido, adolescente é encontrado morto em rio

Familiares contaram que no momento em que Marcos Eduardo Moraes Viana, de 17 anos, não retornou para casa na noite de sábado (5), após ir para uma festa, em um flutuante no Rio Bom Jardim, em Itaituba, no oeste do Pará, eles o consideraram como desaparecido e passaram a procurá-lo. Nesta terça-feira (8), o corpo do adolescente foi encontrado por amigos dele embaixo do citado flutuante.

Parentes e amigos foram ao local, na manhã de domingo, onde o adolescente havia sido visto pela última vez, mas ninguém soube informar sobre o paradeiro dele. O aparelho celular de Marcos estava no flutuante e foi entregue à família, que tinha esperanças de achá-lo vivo.

"A última notícia era que ele tinha saído do flutuante, que estendeu o horário da festa, deixa entrar menores, deixa consumo de bebida por menores, sabe-se o que mais, e aconteceu essa tragédia. O proprietário diz que a câmera de segurança não funciona, então, o que está fazendo ali. Para que esse lugar funciona, só para receber menores?, questionou o primo do adolescente, Henderson Moreira, em entrevista para o Giro Portal.

A Polícia Militar (PM) foi chamada. O caso foi registrado na Delegacia Especializada da Mulher (Deam), da Polícia Civil de Itaituba, que investigará as causas da morte.