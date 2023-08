Após perseguição, polícia prende dupla acusada de roubar moto em Santarém

Uma perseguição policial a uma dupla que teria roubado uma motocicleta Honda CG preta, ocorreu no bairro Salvação, em Santarém, oeste do Pará. A vítima do crime, por estar nervosa, não soube informar na ocasião a placa do veículo.



O roubo da moto teria ocorrido por volta das 21h30 de quinta-feira (3), conforme informações repassadas à Polícia Militar. Um guarnição da corporação, fazia ronda na avenida Rui Barbosa, bairro Liberdade, próximo ao Ginásio da Cidadania, quando notaram dois homens a bordo de uma moto preta.



Os policiais se aproximaram dos suspeitos, emitiam sinal sonoro e ordem de parada. Contudo, os dois homens desobedeceram a ordem e, em alta velocidade, seguiram pela BR-163, até a avenida Moaçara, ultrapassando sinais vermelhos.



Em perseguição aos suspeitos, que seguiam pela rodovia Santarém-Cuiabá na contramão, os policiais dobraram para a avenida Presidente Vargas, onde o suspeito que ia na garupa caiu.

O condutor, por sua vez, continuou a fuga, mas acabou também caindo. A queda ocorreu no cruzamento da referida avenida com a travessa Antônio Bastos, no bairro Caranazal, onde foi abordado. O passageiro que ia garupa foi detido no cruzamento da rua Itapuã com rua Anápolis.



O roubo foi cometido por Elizeu dos Santos Silva, de 24 anos, que era o condutor, e por Luandrio Ruan Sousa da Silva, de 18 anos. Luandrio, inclusive, disse que durante a perseguição jogou a arma de fogo.



Ambos foram levados para a 16° DP, na travessa Silvino Pinto, para tratar do caso. Os acusados podem ser penalizados de 1 a 4 anos de reclusão mais multa por roubo e por desobediência à ordem de parada da polícia.



