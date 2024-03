Após manhã chuvosa, rio Uriboca transborda e alaga a BR-316 nesta sexta-feira (29)

A chuva intensa que cai desde o começo da manhã desta sexta-feira, 29, por volta das 11h, fez subir o nível do rio Uriboca, que transbordou e invadiu um trecho da rodovia BR-316, próximo ao canal Toras. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, passageiros de um ônibus que trafegava pela na rodovia durante a chuva flagraram as águas cobrindo a pista. Na imagem é possível observar o trânsito lento à frente, com automóveis e motocicletas enfrentando o alagamento.

Não é raro ver o rio Uriboca transbordando e causando problemas para quem precisa passar pelo perímetro. O mesmo fenômeno causou grandes congestionamentos no trânsito da rodovia, com reflexos até sobre avenidas que dão acesso à BR-316, como a Almirante Barroso, em Belém, Independência e Mário Covas, em Ananindeua.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), do Governo do Estado, para solicitar um posicionamento a respeito do alagamento. O órgão informou que durante toda essa semana realizou serviços no canal para evitar o transbordamento e que já iniciou as obras de melhoramento do sistema de drenagem no local.