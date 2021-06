Após discussão, homem é morto com golpe na axila em Tailândia

No meio da madrugada desta quarta-feira, 02, um crime de homicídio foi registrado no Distrito de Palmares, em Tailândia, nordeste paraense. Ziodomar José Furtado, chamado de "Ziodo Pedra", foi morto a com um único golpe de objeto perfurante na axila.

Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi por volta das 2h. Moradores da vila onde o crime ocorreu contam que ouviram uma discussão no meio da madrugada, como se dois homens estivessem tendo uma acalorada discussão. Um homem que falou com a polícia disse que abriu a porta de casa para ver do que se tratava, só viu Ziodomar, de 56 anos, cambaleando, deixando uma trilha de sangue, até cair inerte no pátio de uma casa na rua Maçaranduba.

Ainda segundo a testemunha que falou com a PM, um homem foi visto correndo do local, mas nenhuma característica do suspeito foi identificada, devido à baixa luminosidade da madrugada. No corpo de Ziodo, as autoridades encontraram um profundo ferimento na axila esquerda, e o homem deve ter morrido da hemorragia causada pelo corte.

As guarnições do 56º pelotão da PM que atua no distrito realizaram incursões na tentativa de captura do homicida, assim como se dirigiram para fazer a preservação do local do crime até a chegada da Polícia Civil.

No local, populares contaram que o responsável pelo homicídio seria um homem identificado pela alcunha “Cara de Paca”. Segundo o que os moradores da redondeza disseram, Ziodomar foi cobrar uma dívida desse homem, que não apenas não pagou como o atacou. Familiares confirmaram que ouviram que "Cara de Paca" devia algumas cervejas no comércio de Ziodomar, mas não puderam afirmar se esse homem seria de fato o autor do crime. Essa hipótese é apurada pelas investigações, e até o momento, não se sabe a motivação do crime e nem quem foi o responsável pelo homicídio.