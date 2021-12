Após cometer série de crimes no Natal, jovem morre em ação da PM em Moju

O jovem Railson Lobato Pantoja, de 19 anos, morreu em uma ação da Polícia Militar após realizar uma série de crimes nos últimos dias no munícipio de Moju, nordeste paraense. Após roubar os passageiros de um ônibus e invadir a casa de uma pessoa na companhia de comparsas, ele foi morto em uma ação da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na manhã deste domingo, 26.

Os eventos que levaram à morte de Railson começaram na manhã do dia 24, quando a PM ficou sabendo que dois homens armados com arma de fogo haviam invadido um ônibus que faz a linha Moju/Limoeiro, uma comunidade no interior do município, e roubado os bens dos passageiros que estavam no coletivo. Desde aquele, a guarnição de plantão na véspera de Natal passou a tentar localizar os suspeitos, ou mesmo descobrir seus endereços para que fosse realizada uma abordagem no imóvel.

No dia de Natal, 25, por volta das 8h, a 8ª CIPM ficou sabendo que os mesmos indivíduos, desta vez, na companhia de um terceiro homem, invadiram a casa de uma vítima e, ameaçando a vítima com uma arma de fogo, roubaram o valor de 1.800 reais, uma motocicleta, um telefone celular e vários frascos de perfumes.

Depois do trio deixar a residência da vítima, moradores próximos e os filhos do homem que foi assaltado foram no encalço dos bandidos, que durante a perseguição, abandonaram a motocicleta e se embrenharam na mata. O veículo foi recuperado por aquelas pessoas e entregue à vítima.

No rastro desses criminosos que aterrorizaram Moju no fim de ano, a PM descobriu que um deles, Railson, morava na Estrada Vicinal III, no KM-45 da rodovia PA-150, que fica na Vila União, zona rural do município. Por volta das 6h deste domingo, duas guarnições seguiram até o endereço do suspeito visando efetuar sua prisão, bem como apreender os bens roubados.

Chegando à casa, eles viram Railson com uma mochila nas costas, uma arma longa na mão e uma pistola na cintura. Os policiais alegam que deram voz de prisão ao suspeito, contudo, ele apontou a arma de fogo na direção da guarnição, que, em legítima defesa, disparou contra Railson, que foi atingido e caiu no chão, soltando a arma longa que trazia.

Os policiais contam que socorreram Railson para o Hospital de Moju, contudo, ele não resistiu aos ferimentos e chegou morto à unidade. Com ele, foi apreendido uma espingarda, calibre .22, com cinco cartuchos intactos; um simulacro de pistola; quatro invólucros com cocaína, além de uma mochila com roupas.

A PM acredita que estiva com a intenção de fugir dali, porque algumas vítimas dele já tinham ido até a casa para reaver seus bens, mas, ele havia se escondido. Ainda segundo a CIPM, o jovem tinha o costume de fazer assaltos a ônibus, transeuntes e moradores das estradas vicinais de Moju, e era tido como uma pessoa bastante violenta. O fato foi apresentado na Delegacia de Moju para as providências cabíveis.