Após ajudar moça na BR-163, homem morre em acidente de trânsito no Pará

Na última quinta-feira (30 de setembro), Ronaldo Araújo da Silva morreu em um acidente de trânsito, na rodovia BR-163, entre os municípios de Trairão e Itaituba, na região sudoeste do estado. Mas pouco antes de morrer, o rapaz havia parado para ajudar uma moça que estava com o pneu da moto furado. Mirian Micaelly Martins, somente na tarde desta sexta-feira (1º), soube o que ocorreu e fez uma homenagem nas redes sociais.

Mirian conta que estava voltando de Trairão quando o pneu da moto furou. Foi quando Ronaldo parou e ofereceu ajuda. "Deus colocou esse anjo no meu caminho (...) Ele largou tudo pra me ajudar. E ele falava 'vou chegar atrasado, mas eu vou te ajudar'. Ele falava muito em Deus", relata a moça. Ela fez outras homenagens nas rede sociais, com versículos bíblicos, e interagiu com alguns familiares da vítima.

Após ajudar a moça, Ronaldo colidiu com uma caminhonete modelo Hilux de cor vermelha. Morreu na hora. O motorista ficou ferido e foi conduzido à Polícia Civil para relatar o ocorrido. No mesmo dia e na mesma rodovia, horas antes, dois rapazes — Ocimar dos Santos Silva e Edmar de Jesus da Conceição —, que estavam numa moto, morreram após colidirem com uma carreta. Ocimar morreu na hora e Edmar morreu durante o atendimento, no Hospital Municipal de Trairão.