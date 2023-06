Ao menos 10 garimpos ilegais foram fechados no Pará em um mês

Nos últimos 30 dias, ao menos 10 garimpos ilegais foram fechados em operações da Polícia Federal em municípios do interior do Pará. A operação de fechamento mais recente, em 1º de junho, interrompeu o funcionamento de seis pontos ilegais de extração de ouro em Cumaru do Norte, no sul do Pará. Outra ação, no último dia 6, realizou quatro operações simultâneas que resultaram em apreensões e prisões. Cerca de 35 pessoas foram resgatadas de situação análoga à de escravos nesse intervalo de tempo.

A ação de combate ao garimpo ilegal mais antiga no último mês data de 12 de maio, quando um garimpo foi fechado em Rio Maria, sudeste paraense. A exploração de ouro não tinha autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM).

O fechamento foi em ocasião da Operação Lagoa Seca. Uma pessoa foi presa em flagrante, identificada como sendo o dono do garimpo ilegal, que passaria a responder por crimes ambientais, posse ilegal de arma de fogo, redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo e usurpação de bens da União. Seis trabalhadores foram resgatados de condições degradantes; foram apreendidos um revólver com munições, uma escavadeira hidráulica, um caminhão e dois motores estacionários usados no crime.

A ação também deu início à investigação de outros dois pontos de garimpos na área que, segundo diligências da PF feitas à época, estavam com o funcionamento paralisado. “A Polícia Federal seguirá a investigação dos responsáveis pela lavra ilegal nesses dois garimpos”, afirmou a polícia na ocasião.

Cerca de uma semana depois, em 19 de maio, seis garimpos foram fechados durante a Operação Lyme, em Santa Maria das Barreiras, também na região sudeste. Neste caso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, apreendendo seis escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira, dois caminhões-caçamba, três motores estacionários, mercúrio e 70 gramas de ouro. Cinco pessoas foram resgatadas de situação degradante. Duas fugiram. Não foram divulgadas informações de prisões neste caso.

Já entre o fim de maio e o início de junho, as ações voltaram a ocorrer no sul do Pará. No dia 30 de maio, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Terra Indígena (TI) do Baú. As informações da PF dão conta de que, dos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar – três deles contra indígenas – previstos na operação, foram presos um cacique Kayapó, por posse ilegal de uma espingarda de calibre 12 e de uma pistola e, em outro local, o gerente de uma fazenda, por posse ilegal de um rifle de calibre 22. A operação resultou também na apreensão de duas aeronaves no Aeroporto de Novo Progresso/PA; a outra foi na cidade de Poconé/MT.

No dia 1º de junho, seis garimpos foram fechados em Curmaru do Norte durante a Operação São Francisco, resultando na prisão de duas pessoas pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal, manutenção de trabalhadores em condição análoga à de escravo, armazenamento mercúrio em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e extração de recursos minerais autorização. 24 trabalhadores foram resgatados.

No último dia 6, quatro operações simultâneas contra garimpos foram deflagradas no sudeste do Pará, nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Duas pessoas foram presas e 22 mandados de busca e apreensão cumpridos.

Um dos presos foi flagrado por posse de uma pistola com munições, em um galpão de aluguel de máquinas para garimpos, em Curionópolis. O outro foi preso pelo crime de extração ilegal de minério e crime ambiental, em área que faz parte de Parauapebas.

Foram apreendidas 18 escavadeiras, 13 delas inutilizadas no local e cinco foram deixadas com depositários fiéis; dois caminhões; seis geradores; cinco motores hidráulicos; e três dragas.

Saldos das operações divulgadas pela PF no último mês:

Operação Lagoa Seca em Rio Maria - 12/05/2023

1 Prisão em flagrante

6 Trabalhadores resgatados

Operação Lyme em Santa Maria das Barreiras - 19/05/2023

3 Mandados de busca e apreensão

5 Trabalhadores resgatados

Operação Baú na TI do Baú - 30/05/2023

5 Mandados de busca e apreensão domiciliar

2 Prisões

Operação São Francisco em Cumaru do Norte - 01/06/2023

2 Prisões

24 Trabalhadores resgatados

Operações simultâneas no sudeste - Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas - 06/06/2023

2 Prisões

22 Mandados de busca e apreensão cumpridos