PF faz operação contra extração ilegal de ouro e diamantes em terras indígenas da região Norte

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nos dias 24 e 25 deste mês, a operação "Oraculum", que investiga uma associação criminosa envolvida na extração ilegal de diamantes e madeiras de terras indígenas na região Norte do Brasil. Outros crimes ambientais também estão sendo apurados. O bando estaria atuando nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque Aripuanã, em Rondônia, onde foram identificados alguns dos maiores alertas de desmatamento e garimpo ilegal. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (26).

Durante a operação, foram apreendidos um caminhão, duas caminhonetes, duas espingardas, diversas munições, duas motocicletas, dois tratores, motosserras, 17 motores utilizados para extração de minérios, além de outros equipamentos utilizados pelos criminosos para a prática de extração ilegal de diamantes, ouro e madeira no interior das Terras Indígenas. O valor dos equipamentos apreendidos, na avaliação da PF, chega a R$ 5 milhões.

"As investigações revelaram a atuação de grupo criminoso dentro das referidas terras indígenas, com intensa atuação na extração de diamantes e transporte de madeiras ilegalmente retiradas das regiões", diz nota da PF. A polícia não informou sobre prisões na operação. que teve participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os investigados, como informou a PF, poderão responder pelos crimes de furto, receptação, associação criminosa, crime contra o patrimônio da União (na modalidade usurpação por garimpo de diamantes), além dos delitos previstos na Lei de Crimes Ambientais (transporte ilegal de madeiras e destruição de floresta nativa), atividade clandestina de telecomunicações, dentre outros delitos que estão sendo individualizados. As penas podem ultrapassar 20 anos de prisão, caso alguém seja diretamente responsabilizado. Há ainda possibilidade de outras medidas para reparação dos danos ambientais causados.