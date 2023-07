Ananindeua: Menino de 6 anos morre supostamente enforcado ao se pendurar em atador de rede

Um menino de apenas seis anos morreu na noite desta quarta-feira (26), supostamente enforcado, enquanto brincava com três primas de 11 anos, na casa da avó, no bairro do Quarenta Horas, em Ananindeua. Familiares relataram à polícia que as crianças estavam reunidas quando deram início a uma “brincadeira de se enforcar”, conforme consta no boletim policial.

O garoto teria enrolado a ponta de uma corrente em seu pescoço e pendurado a outra em um atador de rede. Depois disso, o menino não conseguiu se soltar. As outras crianças começaram a gritar, narra o boletim. O garoto foi retirado do atador e colocado no chão pelas próprias primas.

Outros familiares foram rapidamente ao local e ainda ten​taram reanimar o menino, mas não tiveram êxito. A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, onde já chegou sem vida. A Polícia Civil vai investigar o caso.