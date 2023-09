Ananindeua: Foragido da justiça morre em ação policial no bairro do Aurá

Francinel Barbosa Moreira, mais conhecido pelo apelido “Dourado”, morreu durante uma ação policial, na “Invasão do Iraque”, bairro do Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém, na última sexta-feira (8/9). Ele era foragido do regime semiaberto. A polícia acredita que, na ação, Francinel tenha sido atingido pelos próprios comparsas dele.

De acordo com informações policiais, o homem era considerado um elemento de alta periculosidade e, supostamente, integrava uma facção criminosa atuante naquele município. Com ele, a polícia apreendeu celulares, entorpecente (possivelmente oxi), armas e munições calibre 12, além de armamentos .40, 9mm, .45 e um carregador de fuzil.

Material apreendido e apresentado na Seccional de Ananindeua. (Reprodução)

Na versão da Polícia Militar, responsável pela ação, uma guarnição fazia rondas pelo bairro e, quando os policiais adentraram na área de invasão, foram recebidos a tiros, motivo pelo qual solicitaram apoio de outras viaturas. No local, segundo a polícia, havia pelo menos 15 homens que começaram a atirar na direção dos militares. Os agentes alegam que, para se defender, precisaram revidar a “injusta agressão”.

Com a chegada do apoio, os policiais adentraram na mata atrás dos homens, que haviam fugido. Ainda conforme a polícia, os suspeitos realizaram mais disparos. Os PMs reagiram novamente. Durante buscas pela mata, a PM diz que encontrou um dos suspeitos baleado, caído ao chão, mas ainda com vida. De acordo com a PM, devido a distância entre o homem alvejado e os agentes, a hipótese mais provável é de que ele tenha sido atingido pelos próprios comparsas.

“Dourado” foi socorrido para uma unida​de hospitalar de Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso está sendo investigado pela Seccional de Ananindeua, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, onde foram apresentados os materiais apreendidos.