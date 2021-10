Amante de mulher casada é assassinado a facadas pelo marido traído em Belém

Fábio Gonçalves Duarte, de 37 anos, foi assassinado, no final da manhã desta quarta-feira (6), a facadas e pedradas, na rua Canário dos Reinos, no Conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro do Maracangalha, em Belém.

De acordo com as informações repassadas pela Guarda Municipal de Belém, que foi a primeira a chegar no local, a vítima estaria tendo um relacionamento amoroso com a companheira de seu algoz, identificado como suspeito Marcos Paulo Ferreira de Abreu, o “Bicudo”.

O crime aconteceu dentro da casa do suspeito, o que levanta a hipótese de que a vítima tenha sido atraída para uma “casinha”. No local, os agentes da Guarda Municipal encontraram apenas a mãe da esposa de Marcos. O suspeito e sua companheira fugiram logo após o crime sem deixar pistas.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para remover o corpo de Fábio para a sede do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar se encontra no local do crime, assim como a Polícia Civil, para levantar as primeiras informações que devem auxiliar nas investigações do caso.